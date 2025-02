Conflitos entre torcidas do Ceará e Fortaleza são registrados antes de Clássico-Rei

Imagens flagraram conflitos entre torcidas em pelo menos cinco bairros da Capital / Crédito: reprodução/vídeo

Conflitos entre torcidas no Ceará e Fortaleza foram registrados antes do Clássico-Rei neste sábado, 8. Em pelo menos cinco pontos de Fortaleza houve registro de confusão entre torcedores, confronto com a Polícia Militar e tumulto em vias públicas. Um dos principais pontos de tumulto foi a avenida Osório de Paiva, na altura do bairro Canidezinho, onde torcedores eram escoltados pela Polícia Militar.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em alguns trechos do trajeto as torcidas passavam por integrantes de torcidas opostas e arremessavam pedaços de madeira e pedras. Os grupos eram repreendidos pela Polícia, que usava munição de impacto controlado.

Houve conflito também na avenida Godofredo Maciel, na Maraponga; no bairro Jardim das Oliveiras, na avenida Rogaciano Leite; bairro da Messejana; e nas proximidades do terminal de ônibus do bairro Parangaba. O POVO apurou que um policial militar foi atingido por uma pedrada na cabeça e necessitou de atendimento médico. Grupo conduzido à delegacia Um grupo de integrantes de torcida organizada foi encaminhado a uma unidade da Polícia Civil do Ceará após confronto com a Polícia Militar.

Um dos confrontos mais violentos ocorreu na avenida Osório de Paiva, no bairro Canidezinho, onde houve registro de grupos arremessando pedaços de madeira e pedras contra os outros e até mesmo contra os agentes de segurança que estavam trabalhando no local. Policiais Militares do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Raio tentavam conter o conflito. De acordo com fonte policial, aproximadamente 70 pessoas foram conduzidas a uma delegacia da Polícia Civil do Ceará. Atualizada às 16h37min