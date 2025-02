Cerca de 70 integrantes de torcidas organizadas são detidos após confusões antes do Clássico-Rei

Integrantes de torcidas organizadas foram conduzidos a uma unidade da Polícia Civil do Ceará após confronto com a Polícia Militar. O caso foi registrado neste sábado, 8, antes do Clássico-Rei entre Ceará e Fortaleza. De acordo com fonte policial, aproximadamente 70 pessoas foram conduzidas.

Em pelo menos cinco pontos de Fortaleza houve registro de confusão entre torcedores dos dois clubes, confronto com a Polícia Militar e tumulto em vias públicas.