Ex-presidente de torcida organizada do Ceará é preso no Porto das Dunas

De acordo com o promotor de Justiça Edvando França, a prisão do investigado estava decretada, mas ele não se apresentou as autoridades policiais. "O Jey estava com a prisão preventiva decretada, mas ele não se apresentou. E assim, o trabalho de investigação continuou, e mais cedo ou mais tarde ia cair. Mandado de prisão aberto, a pessoa vai de um lado pra outro, as vezes tem uma blitz, tem investigação também", informou.

Jeysivan Carlos Silva dos Santos, conhecido como Jey, é ex-presidente da Torcida Organizada do Ceará (TOC), foi preso em cumprimento de mandado de prisão preventiva neste sábado, 8 , no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza.

No ano de 2024 O POVO divulgou o afastamento de Jey após investigações sobre conflitos nos estádios de futebol. Além da Prisão de Jey, outros três mandados de prisão foram cumpridos neste sábado, 8, antes do Clássico-Rei .

A Polícia Militar atuou em diversos pontos de Fortaleza no intuito de coibir as brigas de torcidas, no entanto, em pelo menos oito bairros houve registro de confusão entre torcidas e confronto com a Polícia. Um agente de segurança pública foi ferido na cabeça durante uma das ações e necessitou de atendimento médico. A Polícia Militar também encontrou artefatos explosivos abandonados.

Houve participação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), do Raio e Policiamento Ostensivo Geral (POG) nas ações. Essa foi a primeira grande ação da corporação após a mudança do comando geral da Polícia Militar do Ceará, sob a gestão do coronel Silval Sampaio.

A PMCE conduziu 115 pessoas a unidades da Polícia Civil e houve um forte aparato nos arredores da Arena Castelão, onde aconteceu o Clássico-Rei, com o policiamento ostensivo como a Cavalaria. Confrontos foram registrados nos bairros da Maraponga, Messejana, Canidezinho, Jardim das Oliveiras e Parangaba.