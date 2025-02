Presidente de torcida organizada é preso no Porto das Dunas neste sábado, 8

A prisão foi realizada pela Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco), com apoio da Coordenadoria de Inteligência (Coin), a partir de um mandado de prisão em aberto. A ação teve atuação da Polícia Militar.

O presidente de uma torcida organizada foi preso neste sábado, 8, no Porto das Dunas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O nome do alvo não foi divulgado pelo órgão.

De acordo com o a SSPDS, além do cumprimento de mandado, ele também foi preso em flagrante por uso de documento falso.

Conforme nota da SSPDS, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) realizou a condução de 108 pessoas envolvidas em um confronto entre torcidas para a Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) e outras sete foram levadas para o 13º Distrito Policial.

Além do presidente da torcida organizada, foram cumpridos outros três mandados de prisão.

"Os trabalhos ostensivos fazem parte do Plano Operacional de Segurança, coordenado pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS) para o Clássico-Rei. Os suspeitos foram detidos horas antes do início da partida e encontram-se nas unidades da PCCE, onde serão realizados os procedimentos cabíveis", informou o órgão.

Operação Estádio Seguro

A operação Estádio Seguro foi deflagrada por meio da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS) com o intuito de prender foragidos da Justiça que tentam entrar no estádio. Três pessoas que estavam com mandados dados prisão em aberto por crimes de homicídio, roubo e lesão corporal foram presas.