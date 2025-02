Colégio Piamarta reinaugura Ginásio Poliesportivo Padre Luiz Rebuffini

Palco de atividades esportivas, tecnológicas, artísticas e cidadãs, o nome do ginásio homenageia o padre italiano e fundador da instituição de ensino, Luiz Rebuffini / Crédito: FÁBIO LIMA

O Ginásio Poliesportivo Padre Luiz Rebuffini, do Centro Educacional da Juventude Padre João Piamarta, foi reinaugurado nesta quarta-feira, 5, em Fortaleza. A solenidade contou com a participação de estudantes, educadores e representantes da Secretaria da Educação do Estado do Ceará (Seduc), além de representantes políticos. Palco de atividades esportivas, tecnológicas, artísticas e cidadãs, o ginásio, que homenageia o padre italiano e fundador da instituição de ensino, Luiz Rebuffini, foi fechado em dezembro de 2024 e passou por reforma antes de ser reaberto.

De acordo com a presidente do Piamarta, Lieta Valotti, o ginásio poliesportivo atende a mais de 1.000 estudantes por ano, além de permanecer de portas abertas para familiares e outros grupos interessados em utilizar o espaço para práticas formativas. Para ela, a cerimônia de reinauguração celebra a dedicação do colégio ao fomento às artes e ao esporte como instrumentos educativos. “Sempre arte e esporte foram partes fundamentais da educação. Aqui tinha um movimento de esporte fantástico de ginástica olímpica; de handebol. Aqui tinha um torneio que vinham escolas de toda Fortaleza. Isso desde o começo, há mais de 50 anos atrás, todo esse movimento de esporte e de artes (...). Então esse espaço sempre foi um espaço de cultura, esporte e atividades, porque sabemos que esses são os caminhos para uma educação integral”, celebra. O diretor do colégio Piamarta, padre Franco, ressalta a importância do equipamento para a cultura e a formação comunitária dos usuários do ginásio. “Aqui não se faz só esporte. Aqui temos uma estrutura escolar, mas também temos o Numatec, que é um núcleo de arte, tecnologia, esporte e cidadania. Nesta quadra, temos atividades seja esportiva, também agregativa e formativa. Então, o programa não é só fazer esporte, mas também formar a pessoa”, ressalta.

Reconhecido por educar e profissionalizar crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, a escola, instituição sem fins lucrativos, é mantida por meio de doações (piamartaaguanambi.org.br/doar). O voluntariado segue sendo referência no panorama educacional de Fortaleza. Os responsáveis pela obra, por exemplo, foram os próprios funcionários do colégio, Francisco Marcelo e Wanderson da Silva, que celebraram emocionados a reinauguração do espaço. Anunciando com orgulho seus nove anos de serviço no Centro Educacional, o pedreiro e auxiliar de manutenção, Francisco Marcelo, confessa o sentimento de missão cumprida por contribuir com a restauração do ginásio.

“É um prazer ter participado dessa reforma e é de grande satisfação, pelas crianças e pelo próprio colégio Piamarta, que é de grande importância para a cidade de Fortaleza (...). Para mim é muito importante e muito satisfatório, porque eu também tenho filhos que estudam aqui e participam; que isso possa dar exemplo de vida e cidadania”, enaltece. E já há quem revele os planos para o uso da quadra a partir da reabertura do ginásio. A estudante do 9º ano, Rana Sofia, 14, revela ansiedade para a continuidade das práticas esportivas voltadas ao público feminino. “Minha expectativa é ter bastante esporte para nós, meninas. É muito legal para se divertir e descontrair um pouco. Tem vezes que eu jogo futsal, com os meninos mesmo; a gente também joga carimba, vôlei, basquete, vários esportes. No esporte, a gente joga em equipe. Então, eu aprendo a ter a comunicação e a jogar e trabalhar em equipe sempre”, comemora.

Colégio Piamarta: acolhimento, educação e formação integral Instituição particular de ensino, o colégio Piamarta guarda em sua trajetória a luta e o compromisso com a garantia de educação integral na Capital. Em Fortaleza, a chegada dos padres piamartinos, na década de 1960, atendeu à intenção inicial de fundar uma Escola Profissional para a educação dos jovens em situação de vulnerabilidade social.



O trabalho socioassistencial no colégio Piamarta segue sendo referência na cidade há mais de 50 anos. O público atendido, de acordo com a assistente social, Socorro Martins, são famílias, crianças e adolescentes, entre 6 e 17 anos, em situação de vulnerabilidade. Muitas vezes, o trabalho assistencial começa a partir da demanda espontânea, ou seja, quando as próprias famílias procuram o colégio. “As famílias chegam até o Piamarta e relatam toda a sua situação econômica, financeira e questões territoriais. A partir daí, a gente começa a fazer a triagem: passa pela entrevista e faz toda uma triagem; a gente analisa se a família tem o perfil que o Piamarta atende”, explica. A partir daí, a assistente social detalha que o processo prossegue por intermédio do Conselho Tutelar.

“A gente trabalha em rede. Então, essas famílias são encaminhadas para o Conselho Tutelar, para referendar com o conselho que atende naquela regional onde a família está inserida. A partir daí, é feito todo um trabalho educacional e social. A criança estuda na nossa instituição; ela passa o dia todo. Quando ela começa a estudar, no contraturno, ela é atendida com outras atividades que a gente proporciona, que são as atividades de tecnologia, esporte, lazer e cidadania, que são os quatro eixos que a gente atende”, ressalta.