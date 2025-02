Ônibus: Evandro diz que frota de Fortaleza é velha e precisa ser climatizada

Linha 032-Avenida Borges de Melo II/Papicu, sem ar-condicionado / Crédito: Matheus Souza, em 23/07/2024

A Prefeitura de Fortaleza abriu negociações com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) para a renovação dos veículos que circulam pela Capital. A afirmação foi feita pelo prefeito Evandro Leitão (PT), durante entrevista à rádio O POVO CBN nesta terça-feira, 4, onde o gestor chamou a frota que abastece a cidade de “velha, que precisa ser renovada e climatizada”. De acordo com Leitão, a renovação da frota de ônibus da Cidade está sendo pautada com o intuito de dar mais comodidade e conforto ao usuário do transporte público alencarino. Entretanto, o gestor ressaltou que a proposta ainda está sendo apresentada ao Sindiônibus e ambas as partes buscam um meio termo.

Entre os problemas que colaboram para esse sentimento de uma frota ultrapassada estão os constantes pontos de sujeira encontrados dentro dos coletivos, conforme informado pelo O POVO no último janeiro. Procurado à época, o Sindiônibus afirmou que os veículos passam por higienizações diárias feitas pelas operadoras dentro das garagens, em serviços que incluem lavagem, varrição e a remoção de objetos eventualmente esquecidos pelos passageiros. Além da sujeira nos ônibus, a demora dos coletivos também tem sido um problema vivido por usuários na cidade. Nos primeiros quatro meses do ano passado, metade das linhas de ônibus de Fortaleza tiveram redução de viagens.

Prefeito volta a criticar aumento de subsídios para empresas de ônibus Ainda durante a entrevista, Evandro voltou a tecer críticas sobre o aumento do subsídio dado pela Prefeitura às empresas de ônibus, aprovado no último mês de novembro, ainda na gestão do ex-prefeito José Sarto (PDT). Segundo o atual gestor, não é razoável o salto de R$ 158 milhões para R$ 248 milhões, sem avaliação prévia da nova composição do Paço Municipal. “Eu não acho razoável tirar 62% a mais fazendo um total de R$ 248 milhões para estar subsidiando transporte coletivo. Nós vamos ver se a gente encontra aí um meio termo”, pontuou o prefeito. Além da revogação, o prefeito também afirmou novamente que não haverá aumento no valor da passagem de ônibus da Capital até o fim do ano. O tema já havia sido tratado pelo gestor em entrevista coletiva concedida em 27 de dezembro, onde prometeu ampliar o passe livre estudantil para os fins de semana.