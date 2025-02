Passe Livre volta a funcionar para universitários de instituições privadas a partir de segunda, 3

A definição do calendário de funcionamento do Passe Livre estudantil está alinhado com o cronograma letivo das instituições de ensino / Crédito: FERNANDA BARROS

O Passe Livre estudantil volta a funcionar a partir desta segunda-feira, 3, para os estudantes universitários de instituições privadas, de acordo com a Prefeitura de Fortaleza, por meio da Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor). A definição do calendário de funcionamento do benefício está alinhado com o cronograma letivo das instituições de ensino. O passe livre voltou a funcionar para os alunos dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico, desde o dia 20 de janeiro.

Em 2024, foram emitidas cerca de 290 mil carteiras estudantis, chegando a quase 22 milhões de passagens pagas com o benefício do Passe Livre estudantil, conforme informações da Prefeitura de Fortaleza.

O benefício concede duas passagens diárias, não cumulativas, que são válidas apenas em dias úteis e letivos, em conformidade com o calendário estipulado pelas instituições de ensino. Se for preciso realizar mais de duas viagens, os estudantes de todas as instituições de ensino devem comprar outra passagem no valor da tarifa estudantil (R$ 1,50) ao utilizar o transporte coletivo. O documento utilizado para a validação dos créditos é a própria carteirinha de estudante, sem necessidade de nenhum cadastramento. Quem tem direito ao Passe Livre estudantil?

Todos os alunos das redes de ensino, seja pública e privada, nos âmbitos municipal, estadual e federal, têm direito ao benefício por meio da carteirinha de estudante validada pela Etufor. Como solicitar? Os estudantes podem solicitar o documento de forma on-line pela plataforma Identidade Estudantil, desde o dia 2 de janeiro.

A solicitação também pode ser realizada de forma presencial, desde que agendado previamente no site da Etufor, para um dos postos de atendimento: - Central de atendimento Terminal Parangaba

- Unidades Vapt Vupt: Centro, Antônio Bezerra, RioMar Fortaleza e Messejana

- Central de atendimento Shopping RioMar Kennedy

- Terminal aberto Washington Soares

- Central de atendimento Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) A carteira dos alunos veteranos das escolas públicas municipais e estaduais será requisitada pela direção das instituições, que se responsabilizará pela solicitação da gratuidade.

O passe livre é garantido aos estudantes sem distinção de níveis escolares, critérios socioeconômicos ou outros fatores limitantes de público. Porém, os alunos da rede particular devem pagar a taxa de confecção ao solicitar a carteirinha estudantil. O boleto pode ser impresso pela internet e pago em qualquer instituição financeira e em aplicativos. Os alunos que já possuem carteira de estudante da rede particular de escolas e universidades e continuam na mesma instituição de ensino devem apenas imprimir o boleto pelo site.