PM reage a tentativa de assalto a ônibus e rende suspeito, em Fortaleza

Um policial militar reagiu a uma tentativa de roubo a ônibus e rendeu o homem que tentava realizar o crime. O caso aconteceu na noite de sábado, 1º, no bairro Mondubim, em Fortaleza. O suspeito, de 35 anos de idade, tinha antecedentes por roubo e furtos.

O crime, de acordo com a Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), aconteceu nas proximidades da avenida Cônego de Castro. O suspeito anunciou o roubo e ameaçou os passageiros com um simulacro de pistola.