Suspeito de homicídio ao lado de shopping tem prisão em flagrante convertida em preventiva

Imagens da câmera de segurança registraram o momento em que dois homens retiram à força a vítima de dentro do estabelecimento comercial no bairro Sapiranga. Em seguida, o homem é alvejado por dez tiros na faixa de pedestres localizada em frente a uma das entradas do shopping, na rua Ministro Abner de Carvalho.

O suspeito de envolvimento na morte de um homem de 29 anos ao lado de um shopping de Fortaleza no sábado, 1º, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça do Ceará, nesse domingo, 2. Diógenes Balbino dos Santos, 34, foi preso horas após o crime que vitimou Anderson Pereira da Silva . Ele nega participação na morte.

O suspeito disse que chegou a ver Anderson sendo agredido por dois homens e depois que, já em via pública, viu um homem em uma bicicleta sacar uma arma de fogo e atirar em Anderson. Nesse momento, conforme o depoimento, Diógenes saiu correndo para casa.

Conforme as investigações, pelo menos quatro pessoas são suspeitas de participar do homicídio contra Anderson. Uma das linhas de investigação é que o homem teria sido morto por criminosos por ter matado a companheira horas antes do crime. A investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).