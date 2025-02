Ciclistas são atropelados por motorista que cochilou no volante, em Fortaleza

Um grupo de ciclistas foi atropelado por um motorista que cochilou no volante por volta das 5h30min deste domingo, 2, no km 20 da rodovia CE-010, próximo ao bairro Ancuri, em Fortaleza. O condutor, que permaneceu no local após o acidente, foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado deu negativo.

De acordo com a Polícia Militar do Ceará (PMCE), as vítimas, que estavam divididas em cinco bicicletas, foram atendidas por uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Dois dos ciclistas tiveram que ser encaminhados para uma unidade hospitalar, mas sem risco de morte.