Dois últimos suspeitos de matar taxista em latrocínio no Parque Araxá, em Fortaleza, são presos

Dois homens foram presos por envolvimento no latrocínio do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior. Sobe para quatro o número de suspeitos detidos pelo crime

Os suspeitos foram capturados durante diligências realizadas em Fortaleza por equipes da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Daniel Ladeira possui antecedentes criminais por roubo e porte ilegal de arma de fogo. Já Ronald Salatiel dos Santos responde por ameaça. Ambos estavam com mandados de prisão preventiva em aberto.

Dois homens suspeitos de envolvimento na morte de um taxista no bairro Parque Araxá , em Fortaleza, foram presos nessa sexta-feira, 31. Os detidos foram identificados como Daniel Ladeira, de 26 anos, e Ronald Salatiel dos Santos, de 22 anos . O crime, caracterizado como latrocínio (roubo seguido de morte), ocorreu em 15 de novembro no mesmo bairro. Com essas prisões, sobe para quatro o número de suspeitos detidos pelo caso.

Outras prisões

De acordo com as investigações conduzidas pela 6ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (6ª DHPP), quatro indivíduos teriam participado do crime.

Horas após o latrocínio, a Polícia prendeu o primeiro suspeito, identificado como Levi Oliveira Carneiro, de 20 anos. Ele foi localizado em sua residência, no bairro Praia do Futuro. Durante a ação, os agentes apreenderam o veículo utilizado no crime.

O segundo suspeito, um homem de 21 anos, foi detido no dia 6 de janeiro, no bairro Padre Andrade. No momento da abordagem, ele portava uma arma de fogo com a numeração raspada, além de munições.