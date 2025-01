Frei Tito: casa de cearense torturado pela ditadura militar é tombada

A casa onde Frei Tito morou durante a infância, localizada no Centro da Capital, foi oficialmente tombada nesta quinta-feira, 30, em uma solenidade que contou com a presença de familiares e representantes da Prefeitura de Fortaleza. Tito foi um militante dos direitos humanos durante a ditadura militar. Ele foi o primeiro a denunciar, em documento, as torturas praticadas pelo regime.

