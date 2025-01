Pilhas, baterias, remédios e mais: como e onde descartar em Fortaleza?

Com pilhas, baterias, lâmpadas e afins, saiba a maneira correta de fazer o descarte e os locais para encaminhar os objetos em Fortaleza

A situação não é incomum na vida dos brasileiros: a pilha do controle parou de funcionar; o medicamento que estava no armário acabou vencendo; um móvel quebrado continua no canto da sala, sem uso. O que fazer para descartá-los adequadamente ?

Saiba o que fazer em cada situação de descarte em Fortaleza , capital do Ceará.

De acordo com nota da SCSP, a Prefeitura de Fortaleza possui uma política de incentivo à destinação correta do lixo eletrônico por meio da Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), que mantém os Centros de Recondicionamento Tecnológico (CRT).

Para a consulta de espaços de descarte para pilhas em Fortaleza, a empresa Ambipar Environment apresenta uma lista do recebimento mais próximo após o usuário adicionar seu Estado e cidade.

Papel, plástico, metal, vidro e óleo

Entre os espaços para o descarte de papéis, plástico (garrafa PET), metais, vidro e óleo, um programa da Enel (Ecoenel), em parceria com outras recicladoras, ajuda a transformar resíduos em desconto para a conta de luz.

Para validação, o portal da empresa destaca que o público deve entregar os materiais recicláveis no ecoponto da Enel mais próximo e realizar o seu cadastro.

Confira a lista de locais para descarte em Fortaleza (33 espaços foram expostos a seguir) e nas regiões metropolitanas.

Fortaleza | Ultralimpo e Ecofor (empresas parceiras)

Avenida Godofredo Maciel, 86 (Parangaba) - Seg. a Sex.: 08h às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08h às 17h | Sáb.: 08h às 12h Avenida Eduardo Brígido Monteiro c/ Vicente de Castro Filho (Luciano Cavalcante) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Dr. Atualpa Barbosa Lima com rua Antônio Augusto, S/N (Praia de Iracema) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Tenente Roma X BR 116 (Aerolândia) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. Aguanambi x Rua. José Euclides (Fátima) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua. 11 x Rua. 06 (Ancuri) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Ismael Pordeus S/N, cep: 60.181714 (Vicente Pinzon) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua José Acioli, esquina com Av. Tenente Lisboa (Álvaro Weyne) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua. Doutor João Guilherme - em frente ao Nº 373 (Antônio Bezerra) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Miguel Aragão x rua Nossa Senhora Aparecida (Mondubim) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. Senador Fernandes Távora, esquina com a rua Desembargador Felismino (Autran Nunes) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua. Padre Hipólito Pamplona x rua Pinhais (Autran Nunes) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Graça Aranha x Tv. 14 de Maio (Barra do Ceará) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. Francisco Sá x rua Helenice Paiva Menezes (Barra do Ceará) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Rio Grande do Sul x rua Maria Andrade (Bela Vista) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Emilio de Menezes com rua Luzia Moreira (Bonsucesso) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Francisco José de Albuquerque - próximo ao Nº 414 (Cajazeiras) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Tainá Pires com Tito Barros Filho (Cajazeiras) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Dom Hélio Campos x av. Tenente Lisboa (Carlito Pamplona) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Quartzo, esquina com a Rua Ônix (Mondubim) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. Alberto Nepomuceno x Tv. Icó (Centro) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Guilherme Rocha, 1427 (Centro) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua. Giselda Cysne x rua Solon Carvalho (Cidade 2000) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua. Dr. José Plutarco x rua. Aloísio Barros Leal (Cidade dos Funcionários) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua. 16 - QUADRA 08 (José Walter) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Zumbi com Rua Leandro Bezerra (Coaçu) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Rua Padre Antônio Tomás - Entre via expressa e Eng Santana Jr (Cocó) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. Ministro Albuquerque Lima x Rua. 721 (Conjunto Ceará) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h AV. D X Rua Quatrocentos Trinta Dois (Conjunto Ceará) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

- Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. C x Rua 1000 (Conjunto Ceará) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Caucaia | Ultralimpo (empresa parceira)

Rod. BR 222, 6970 (Tabapuá) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Maracanaú | Ultralimpo (empresa parceira)

Av. Dr. Mendel Steinbruch, 2770 (Distrito Industrial I) - Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h

Seg. a Sex.: 08 às 17h | Sáb.: 08h às 12h Av. Mendel Steinbruch, 10523 - Galpão (Pajuçara) - Seg. a Sex.: 09h às 16h

A SCSP destaca que Fortaleza conta, atualmente, com 113 Ecopontos, instalados em todas as Regionais, apresentando dois tipos diferentes de propostas.

Uma delas funciona em espaços com controle de uso e horário, aberta ao público entre 8h e 12h, e 14h e 17h. Nesse caso, apresenta contêineres com capacidade para grandes volumes de resíduos.

Outro tipo instalado é realizado em espaços abertos, a partir de uma “proposta mais compacta”, ou seja, “formado por um ou mais equipamentos para o descarte de resíduos, a exemplo de lixeiras subterrâneas e contêineres”.

“Nos Ecopontos, a população pode descartar resíduos de volume grande, como móveis e eletrodomésticos sem uso, restos de entulhos de pequenas construções, restos de podas de árvores e também materiais recicláveis”, explica.

Lâmpadas

Os pontos de entrega para o descarte adequado de lâmpadas podem ser indicados a partir da organização Reciclus, que apresenta em seu link (reciclus.org.br/onde-descartar/) os endereços em Fortaleza, a partir da indicação do município.

Remédios

Remédios: entenda onde fazer o descarte dos medicamentos fora do prazo de validade ou deteriorados Crédito: Roberto Sorin/Unsplash

Em Fortaleza, a Lei nº 9927, de 8 de agosto de 2012, prevê a responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das empresas de distribuição de medicamentos em darem destinação adequada à medicamentos com prazos de validade vencidos

“A lei municipal prevê que farmácias, drogarias, distribuidoras de medicamentos, hospitais e demais unidades de saúde devem disponibilizar espaços adequados para receber medicamentos com data de validade vencida ou deteriorados, com o objetivo de evitar intoxicações e descarte indevido no meio ambiente”, diz em nota a SCSP.

Na prática, a população pode levar os seus medicamentos vencidos ou em desuso para as farmácias, que servirão como ponto de coleta. É no local que o setor farmacêutico fará a destinação adequada do material.

Fogão, geladeira, caixa de som e mais: encontre outros pontos de recebimento

A Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree) também possui uma lista de pontos de recebimento (abree.org.br/pontos-de-recebimento), que podem ser acessados a partir da indicação do CEP do usuário e qual objeto ele deseja descartar.

Os produtos, com os seus respectivos endereços para descarte, incluem calculadoras, fogões, geladeiras, caixas de som, celulares, carregador portátil USB e outras opções.

