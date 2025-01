Moradores do Moura Brasil fazem protesto após operação por morte de policial

Repórter do caderno de Cidades

Manifestantes denunciam arbitrariedades que teriam sido cometidas por policiais na comunidade do Oitão Preto. Ato bloqueia a avenida Leste-Oeste na tarde desta quinta

Moradores da comunidade do Oitão Preto, localizada no bairro Moura Brasil, bloqueiam o tráfego de veículos na avenida Leste-Oeste na tarde desta quinta-feira, 30. A manifestação é realizada em decorrência da operação policial deflagrada na comunidade desde a morte do policial penal José Wendesom Rodrigues de Lima, de 37 anos, na última terça-feira, 28.

Os manifestantes denunciam arbitrariedades que estariam ocorrendo durante a ação policial. Foi na comunidade do Oitão Preto que os criminosos que mataram o policial deixaram o carro usado no crime.