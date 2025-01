Preso segundo suspeito de envolvimento na morte de subtenente da PM no Pirambu

Captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta sexta-feira, 24, no bairro Carlito Pamplona

O segundo suspeito de envolvimento no assassinato do subtenente da Polícia Militar Francisco Ricardo Silveira Neto foi preso na manhã desta sexta-feira, 24. A captura aconteceu pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE), no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza.

O agente foi morto a tiros e facadas no último dia 15 de janeiro, no bairro Pirambu, no momento em que saía para trabalhar. Ele foi encontrado morto caído em cima da sua moto por volta das 4h30min. O agente foi o sexto PM ou ex-PM morto em menos de um ano no Grande Pirambu.