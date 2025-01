Vídeo flagra dupla roubando arma de vigilante em supermercado em Fortaleza

O vigilante foi alvo de dois assaltantes, que subtraíram a arma de fogo do segurança. Ele atuava em um estabelecimento no bairro Cidade dos Funcionários

Um vigilante teve a arma roubada enquanto trabalhava na entrada de um supermercado localizado na avenida José Leon, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza. O caso foi registrado na terça-feira, 21, por volta das 18 horas. O crime foi flagrado por câmeras de segurança.

O vídeo mostra o profissional, sendo atacado pela dupla. O vigilante é surpreendido por dois indivíduos armados e usando capacetes que realizam o crime de forma rápida. Eles rendem a vítima, subtraem a arma e fogem. No momento vários clientes estavam no supermercado e se assustam com a ação violenta.