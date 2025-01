Idoso é morto a facadas em Marco; suspeito do latrocínio é preso

Um idoso de 76 anos foi morto a facadas na tarde desse sábado, 11, em Marco, município do Litoral Oeste do Estado. Um suspeito do crime foi preso pela Polícia Militar do Ceará (PM-CE).

Conforme divulgado pela corporação, após ser acionadas para uma ocorrência de latrocínio em uma residência na localidade de Santa Fé, equipes da 3ª Companhia do 11º Batalhão isolaram o local do crime e deram início às buscas pelo criminoso.