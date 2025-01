"Três meses e não há respostas", diz viúvo sobre esposa morta por guardas

Três meses depois da morte de Flávia Maria Ferreira Sampaio Barros, de 43 anos, a família sofre com a morte violenta e a sensação de impunidade. Flávia estava no banco do passageiro da frente no automóvel com o marido e os filhos quando foi atingida por um tiro que atravessou o carro. Ela estava com a criança caçula no colo.

O crime aconteceu no dia 19 de outubro, na BR-116, no bairro Pedras, enquanto uma viatura perseguia uma dupla em uma motocicleta. Os tiros efetuados pelos profissionais da segurança, em direção aos motociclistas, atravessaram o automóvel da família e um deles atingiu a mulher, que morreu no local.