Carro em movimento pega fogo em avenida de Fortaleza; veja vídeo

Caso foi registrado na manhã desta terça-feira, 21, na avenida Sargento Hermínio, no bairro Antônio Bezerra. Ainda não há informações do que motivou o início das chamas

Um carro pegou fogo na manhã desta terça-feira, 21, na avenida Sargento Hermínio, em Fortaleza. As chamas tiveram início ainda com o carro em movimento. O condutor conseguiu estacionar e sair do veículo, que sofreu perda total. Ainda não há informações do que motivou o início das chamas.

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e, ao chegar no local, realizou o combate ao incêndio. Não houve registro de feridos e o incidente não causou danos a propriedades ou estruturas próximas.