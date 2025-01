Entidades denunciam PMs por matarem pitbull a tiros dentro de residência em Fortaleza

As entidades de proteção animal Apa Fortaleza e a Sociedade Protetora Ambiental no Ceará (SPA/CE) denunciaram que policiais militares teriam matado a tiros um cão da raça pitbull em Fortaleza. O caso teria acontecido na última terça-feira, 14, após os agentes entrarem sem permissão em uma residência onde o cão vivia com os tutores no bairro Parreão.

Conforme a denúncia, que também foi apresentada em publicação nas redes sociais, os agentes do 6º Batalhão da PM teriam atirado quatro vezes contra o cachorro que veio a óbito no local. Na publicação, integrantes da SPA mostram as cápsulas de bala no local e que os agentes teriam ameaçado os tutores caso a situação fosse exposta.