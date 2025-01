Apreendido por morte de estudante de 16 anos na Messejana diz ter agido só

A frieza com que Yasmin, de 16 anos, foi executada, pelas costas e sem nem ao menos perceber a ameaça, na saída da escola, impressiona / Crédito: Reprodução

O adolescente de 16 anos apreendido sob suspeita de ter matado a estudante Yasmin Alves dos Santos, de 16 anos, confessou o assassinato e disse ter agido só. O crime ocorreu no bairro Messejana, em Fortaleza, no último dia 11 de dezembro, instantes após a jovem deixar a escola onde estudava.

O POVO teve acesso ao relatório final do inquérito instaurado para investigar o caso, elaborado pelo delegado Cláudio de Almeida Martins, da 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP).

Datado do último dia 26 de dezembro, o documento aponta que o adolescente apreendido é integrante da facção criminosa Massa Carcerária.



Em depoimento, ele disse ter matado Yasmin por conta própria e que a ação não teve um mandante. O jovem também afirmou ter comprado a arma usada no crime, uma pistola, com uma pessoa que ele não quis identificar.

Ainda conforme o depoimento do suspeito, Yasmin foi morta pois estaria conversando com pessoas que seriam integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), rival da Massa. A motivação alegada pelo adolescente, porém, não foi confirmada por outros elementos da investigação. “Conforme todas as informações contidas nos autos, não há dúvidas quanto a prática do crime pelo adolescente ora indicado, no entanto, ainda restam dúvidas a respeito da motivação do crime, isso porque se tem apenas a confissão do adolescente com relação isso”, afirmou em relatório final o delegado.



A nota também informa que o adolescente foi autuado em flagrante por atos infracionais análogos aos crimes de homicídio doloso e integrar organização criminosa. A ele, foi aplicada a medida socioeducativa de internação.

Relembre o caso

Yasmin foi morta na rua Almeida Rego instantes após deixar a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Virgílio Távora, onde cursava o 1º ano. Imagens de câmera de vigilância mostram o autor dos disparos que vitimaram a jovem chegando pelas costas da estudante em uma bicicleta. Sem sequer falar algo à vítima, o executor disparou contra ela praticamente à queima-roupa, tendo mirado a região da cabeça. Yasmin morreu no próprio local do crime.



Um outro estudante havia sido assassinado naquela mesma semana. Dois dias antes de Yasmin ser morta, Ivo dos Santos Silva, de 15 anos, foi executado também a tiros após sair da escola onde estudava, a Escola Municipal Professora Maria Antonézia Meireles e Sá, localizada no bairro Barroso.

A Polícia Civil chegou a investigar a possibilidade de ligação entre as duas mortes, mas não obteve indícios que comprovassem a hipótese. As duas escolas onde estudavam as vítimas são separadas por apenas 2,2 quilômetros.

No caso de Ivo, um homem de 22 anos, identificado como Haglason Roberty da Silva Oliveira, foi preso e um adolescente também foi apreendido.