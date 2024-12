Suspeito de matar adolescente na saída de escola no Barroso é preso

Um homem de 22 anos foi preso suspeito de envolvimento na morte do adolescente Ivo dos Santos Silva, de 15 anos , crime ocorrido na última segunda-feira, 9, no bairro Barroso , em Fortaleza . Haglason Roberty da Silva Oliveira foi localizado pela Polícia Civil na tarde de terça-feira, 10, também no bairro Barroso.

"Segundo os autos, há indícios de crime premeditado com divisão de tarefas e que o motivo do crime seja por vingança relacionado a disputas entre facções criminosas, o que poderia indicar que o autuado é integrante de facção criminosa", afirmou na decisão a juíza Carla Susiany Alves de Moura.

"Cumpre ressaltar, outrossim, que a empreitada criminosa ocorreu no meio da via pública, próximo ao Colégio que a vítima estudava, onde havia diversos estudantes saindo da escola no meio da rua, deixando os adolescentes aterrorizados com o ocorrido", também ressaltou a magistrada.



Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a 3ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (3ª DHPP) segue investigando o caso.