Suspeito de matar adolescente na saída de escola na Messejana é conduzido ao DHPP

Não foi divulgado se ele é a pessoa flagrada por câmera de vigilância atirando em Yasmin ou teria outro tipo de participação no assassinato. As supostas motivações do crime também não haviam sido divulgadas até a publicação desta matéria.

A SSPDS afirmou apenas que o suspeito foi identificado "mediante oitivas e diligências" em um trabalho da 3ª Delegacia do DHPP, que contou com o apoio do Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Estado (DIP-PCCE).



Entenda o caso

Yasmin foi assassinada na tarde da última quarta-feira, 11, quando caminhava pela rua Almeida Rego. Câmera de vigilância flagrou que o executor do crime estava em uma bicicleta e aproximou-se da vítima pelas costas dela. Ele efetuou disparos, praticamente, à queima-roupa e, em seguida, fugiu. Yasmin morreu no local do crime.