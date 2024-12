Adolescente de 16 anos é morta a tiros na saída de escola na Messejana

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Vídeo mostra autor do crime chegando em uma bicicleta e efetuando disparos contra a vítima. Até a publicação desta matéria, o criminoso ainda não havia sido identificado

Uma adolescente de 16 anos foi morta na tarde desta quarta-feira, 11, na rua Almeida Rego, no bairro Messejana, em Fortaleza. A vítima, identificada até o momento apenas como Yasmin, havia acabado de sair da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Governador Virgílio Távora quando foi atingida pelos disparos.

Câmera de segurança flagrou o momento da execução. As imagens mostram que um homem, em uma bicicleta, aproximou-se pelas costas da adolescente, que ainda estava de mochila. Sem falar nada, ele passa a efetuar os disparos, praticamente, à queima-roupa e, em seguida, foge. A jovem morreu no local do crime.