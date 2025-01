Projeto Acolher retoma atividades nesta sexta-feira, 17, no Jardim das Oliveiras

O projeto Acolher, da Secretaria de Proteção Social (SPS), retoma as atividades neste mês de janeiro. A primeira edição do ano acontecerá no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza, nesta sexta-feira, 17, a partir das 9 horas.

A iniciativa, criada em 2022, já realizou mais de 98 mil atendimentos e visa levar diversos serviços para mais próximo da comunidade. A meta para 2025 é realizar edições e 40 mil atendimentos até dezembro.