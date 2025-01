Pé-de-Meia municipal: com cortes de gastos, bolsa para estudantes não tem prazo para ser lançada

Prefeito Evandro Leitão (PT) anuncia pacote de contenção orçamentária para 2025 / Crédito: Divulgação / Beatriz Boblitz / Prefeitura de Fortaleza

Promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão (PT), o programa Pé-de-Meia no âmbito municipal ainda não tem prazo para ser lançado. Devido a dívidas herdadas da gestão anterior, o chefe do executivo lançou nesta quarta-feira, 15, um pacote de contenção orçamentária. “Nós estamos tomando essas medidas agora para justamente, em um segundo momento, implantar tudo aquilo que nós nos comprometemos. Nesse primeiro momento, evidentemente que eu não terei condições”, afirmou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O programa seguiria os moldes do Pé-de-Meia do Ministério da Educação (MEC), que atende alunos do ensino médio. Em Fortaleza, os beneficiários seriam os estudantes do 9º ano.

Na campanha, Evandro explicou que a bolsa seria de R$ 200 por mês, totalizando R$ 2 mil por ano. Se aprovados no ano letivo, os estudantes receberiam um bônus de R$ 1 mil. LEIA: Veja o que Evandro Leitão prometeu durante a campanha para a educação de Fortaleza Apesar de reconhecer a inviabilidade do programa neste momento de contenção de gastos, o prefeito garante que a bolsa ainda será instituída.

“Eu terei quatro anos para implementar o Pé-de-Meia, assim como os outros programas que eu fiz compromisso. [...] Eu e a Gabriella, nós iremos honrar com todos os nossos compromissos de campanha. E para isso é importante que a gente possa fazer toda essa organização interna”, disse. O prefeito citou ainda outras promessas de campanha, como a ampliação do horário de funcionamento dos postos de saúde. “Eu não tenho dúvida em dizer que nós iremos deixar essa prefeitura a curto e médio prazo em uma situação de viabilidade para fazer os investimentos que a gente deseja”, afirmou. Educação tem dívida de R$ 30 milhões Em meio às dívidas expostas pelo prefeito, como na área da Saúde e na Autarquia Municipal de Trânsito (AMC), um débito de R$ 30 milhões na Educação foi anunciado por Evandro.