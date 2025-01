Praça no Dragão do Mar: tapumes de obra paralisada caíram após chuvas

Os tapumes da obra de reestruturação da Praça Almirante Saldanha caíram após as fortes chuvas da última terça-feira, 15. A Praça fica ao lado do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, em Fortaleza, e está paralisada desde dezembro. Tapumes tinham a missão de evitar a entrada de estranhos na obra e prevenir acidentes.

A obra foi paralisada após a Secretaria de Obras Públicas do Ceará (SOP) encerrar o contrato com a empresa que a executava.

De acordo com a pasta, a decisão foi tomada mediante avaliação do andamento da obra, que tinha apenas 12% de execução após cinco meses de trabalho.

Além de estar ao lado do Centro Dragão do Mar, a Praça Almirante Saldanha está localizada em frente ao equipamento cultural Porto Iracema das Artes.

Ele explica que devido ao alagamento que “batia no joelho”, o movimento dos transportes gerava impacto nos tapumes com água acumulada da chuva.

O estudante de audiovisual do equipamento, Italo Ferreira, comenta que a queda dos tapumes pode não só deixar a obra exposta, mas também contribuir para a deterioração dos materiais.

“A Praça está destruída e ainda deixa a gente sempre com a perspectiva de quando é que esse lugar vai ser devolvido à sociedade. Porque é um lugar muito importante para integração do equipamento do Dragão do Mar. Para o cinema, escola, biblioteca, para as casas de show e para os moradores aqui da região”, pondera.

Ele relembra que antes da obra de reestruturação da Praça começar, havia uma estação do Bicicletar no local, que era área de convivência. “Tinha Bicicletar e uns bancos onde você podia ficar sentado. Era uma área de convivência bem interessante para o pessoal daqui mesmo e era até mais seguro”, recorda.