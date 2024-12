Fortaleza: 700 mil imóveis serão visitados em operação contra arboviroses

Mais de 1,7 milhão de visitas foram realizadas este ano / Crédito: Daniel Calvet/Prefeitura Municipal de Fortaleza

Lançada no último mês de novembro, a Operação Inverno 2024/2025 irá visitar 779 mil imóveis de Fortaleza. As edificações estão localizadas em 48 bairros de maior incidência do mosquito Aedes aegypti, como Alto da Balança, São João do Tauape e Aerolândia. Durante as visitas, 1.338 profissionais irão atuar na eliminação de focos do mosquito e repasse de informações sobre os cuidados a serem tomados durante a quadra chuvosa que se aproxima.

Esta será a nona edição da operação que entre novembro de 2023 e fevereiro deste ano, visitou 674 mil imóveis, com eliminação de 9 mil focos do Aedes aegypti. De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, a expectativa é neutralizar a propagação de arboviroses durante o período chuvoso, mais propenso a atuação do mosquito vetor. Até o mês de outubro, 1.711.324 lares e estabelecimentos foram vistoriados e 28 mil focos foram extintos. Os dados também compreendem visitas realizadas após o período da operação. O POVO questionou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) sobre quais serão os 48 bairros contemplados na operação e aguarda retorno.

Cenário de arboviroses na Capital De acordo com o Sistema de Monitoramento Diário de Agravos (Simda), que monitora quadros de arboviroses, animais peçonhentos e outras doenças na cidade, a Capital teve 3242 casos confirmados de dengue este ano, com pico de 815 casos no início do mês de abril. Os números têm diminuído desde então e chegam a 49° semana epidemiológica, referente aos dias entre 9 e 15 de dezembro, com 50 casos notificados. O índice corresponde à metade das notificações no mesmo recorte do ano passado, quando 100 suspeitas foram apontadas. Confira os bairros com mais casos de dengue este ano