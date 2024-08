Febre Oropouche: Ceará tem 122 casos confirmados; saiba como se prevenir

Mosquito Culicoides paraensis (maruim) é o vetor da febre oropouche Crédito: Lauren Bishop/CDC/Divulgação

“Me impressionei muito com a transmissão muito rápida. É uma transmissão que depende da presença do vetor, o mosquito Culicoides paraensis. É um vetor diferente que parece mais uma mosca, na verdade, e que tem essa capacidade de transmissão muito vigorosa”, afirmou Tanta em entrevista à rádio O POVO CBN e CBN Cariri nesta quinta-feira, 8. O vetor já existia no Ceará e é reconhecido pela população como maruim, polvinha ou mosquito-pólvora. No entanto, o vírus oropouche, antes restrito à região Norte, passou por mudanças genômicas e conseguiu se espalhar para outros Estados. “O vírus sofreu mutação, indivíduos infectados circularam pelo País em áreas em que o vetor já existe, o vetor picou, adquiriu o vírus e a transmissão local se deu”, explica o secretário.

A possibilidade de deslocamento da transmissão para outras áreas do Estado é monitorada e avaliada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Outras áreas de serra, como a Chapada do Araripe, no Cariri, podem ser propícias para a reprodução do vetor. “Sobretudo em áreas que têm modificação ambiental, que você substituiu a vegetação original, como a mata atlântica, por plantações invasivas. Esse mosquito é um díptero, não faz a oviposição dentro das casas, mas em áreas de solo mais úmido”, afirma. Sintomas Febre, dor de cabeça e dor no corpo são os sintomas mais comuns da doença. Náusea e diarréia também são relatados pelos infectados. A sintomatologia é similar à da dengue. Por isso, é preciso fazer um exame laboratorial para confirmar o diagnóstico da oropouche.