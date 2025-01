Cariri registra aumento de 86% nos casos de dengue em 2024, aponta Sesa

O Cariri registrou um aumento de 86% nos casos de dengue em 2024 em comparação ao ano anterior, com 4.991 ocorrências ante 2.671 casos em 2023. As informações na plataforma IntegraSus, da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), consideram dados das regionais de Juazeiro do Norte, Crato, Brejo Santo, Icó e Iguatu.

O número de casos de dengue em 2024 na região representa uma média de 13 confirmações a cada 24 horas. Apesar disso, não foram registrados óbitos no período. Em 2023, uma morte por dengue foi registrada no Cariri.