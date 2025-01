Suspeito é baleado durante diligências acerca da morte de PM no Pirambu

Um homem foi baleado na noite dessa segunda-feira, 15, no bairro Pirambu, em Fortaleza, durante diligências efetuadas pela Polícia Militar para localizar suspeitos da morte do subtenente Francisco Ricardo Silveira Neto, de 51 anos. Conforme a PM, o homem, que não foi identificado, fez menção de atirar contra os agentes de segurança, que, então, dispararam contra ele.

Em nota, a corporação afirmou que os PMs receberam “informações de inteligência relacionadas à morte do subtenente”. Equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), com apoio do Comando Tático Motorizado (Cotam), foram até uma residência da rua São Raimundo, por volta das 23h40min. No local, depararam-se com indivíduos tentando fugir da abordagem policial pelos telhados.