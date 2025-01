Policial troca tiros com criminoso em Fortaleza; veja vídeo

Uma policial militar trocou tiros com criminosos no início da manhã deste domingo, 12, no bairro Vila Peri, em Fortaleza. Ninguém ficou ferido e um suspeito do crime, um homem de 22 anos, foi preso pela PM no bairro Parque São José. Câmeras de vigilância flagraram a ação.

As imagens mostram que, às 5h14min, a PM estava em uma via pública, esperando um carro por aplicativo, quando é abordada por um homem em uma moto. Há uma troca de tiros e a PM consegue fugir, assim como o criminoso.