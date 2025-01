Dois homens são mortos durante tiroteio na Bom Jardim, em Fortaleza

Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa investigava as circunstâncias do duplo assassinato

Um tiroteio registrado no início da noite dessa sexta-feira, 10, no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, deixou dois homens mortos. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso e a Polícia Civil investigava as circunstâncias do duplo assassinato, ocorrido na rua Édson Martins.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), uma das vítimas — um homem de 29 anos que não teve a identidade divulgada — foi morta pelos disparos de arma de fogo, enquanto a segunda vítima foi encontrada no local “com sinais de violência”.