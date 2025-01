Ceará inaugura Centro de Monitoramento com 13 órgãos estaduais e municipais na Ciops

Nova ferramenta irá atuar com foco na ‘pronta resposta’ a partir dos serviços integrados. Foram investidos mais de R$ 11 milhões no equipamento, instalado no Cisp, em Fortaleza

O equipamento prevê ações de ‘pronta resposta’ a partir dos serviços integrados entre os órgãos no mesmo ambiente, que é responsável pelo comando de decisões das forças de Segurança do Estado. O novo espaço foi inaugurado pelo governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) junto com o Secretário de Segurança Pública do Ceará, Roberto Sá, e demais representantes municipais e estaduais.

O Ceará inaugurou nesta sexta-feira, 10, o Centro de Tecnologia Avançada e Monitoramento de Segurança com 13 órgãos estaduais e municipais na Coordenadoria Integrada de Operação de Segurança (Ciops) , da Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSPDS). O espaço foi instalado no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza .

De acordo com Elmano, a principal ideia é a modernização e integração das forças de segurança do Estado, reunindo Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Samu e outras frentes em um único centro de tecnologia avançada, permitindo o compartilhamento de informações em tempo real para respostas mais rápidas e assertivas ao crime no Ceará.

“Aqui nós temos imagens do Ceará inteiro, o que nos permite acompanhar as ocorrências [nas ruas]. Segundo, aqui temos acesso a um conjunto de informações, que devem ficar restritas às Forças de Segurança, e elas favorecem planejamento e ações, para que as nossas Forças ajudem, atuando naquilo que é imediato e dando pronta resposta”, disse Elmano.

Entre os equipamentos disponíveis no Centro está uma central de videomonitoramento que soma às outras 74 centrais distribuídas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e no interior do Ceará. O Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) passa a contar com 4.096 câmeras, sendo 2.256 câmeras do Estado, 1.840 câmeras de órgãos parceiros.

Ao todo, vão atuar 448 profissionais e agentes públicos ligados à Ciops, revezando em três turnos para atender a população 24 horas por dia. “Vai propiciar um atendimento para a população que mais precisa, com mais qualidade”, destacou o coordenador da Ciops, coronel PM Aristóteles Coelho.

Na prática, por exemplo, por meio do Núcleo de Videomonitoramento, os policiais em campo recebem informações em tempo real sobre a movimentação de uma pessoa em atividade suspeita ou que foi flagrada, pelas câmeras de videomonitoramento, cometendo uma ação criminosa.

As ações também são coordenadas pelo Núcleo de Teleatendimento e o Núcleo de Despacho, que recebem as ligações de emergência por meio do 190, 193 e 192. Dentro do Nuvid, ainda é possível que pessoas inseridas em grupos vulneráveis, como situação de violência contra mulher, sejam encaminhadas para atendimentos com profissionais especializados.

O titular da SSPDS, Roberto Sá, afirmou que o espaço vai possibilitar canalizar a entrada das emergências e distribuir as ocorrências de forma “organizada e planejada”. Ainda segundo Sá, o avanço em novos equipamentos tecnológicos permite que os serviços cheguem a outras unidades da Ciops no interior do Estado, permitindo a interiorização com novas informações para articular tomadas de decisão na segurança do Estado.

Foi investido o valor de R$ 11,2 milhões na aquisição do Centro por meio do Tesouro do Estado e do Fundo de Segurança Pública e Defesa Social (FSPDS). As medidas fazem parte do programa “Ceará contra o Crime”, pacote de medidas anunciado pelo Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi). Entre as ações estão programas de reconhecimento facial para identificar pessoas desaparecidas e foragidos da Justiça, o “Identifica Ceará”.

O titular da SSPDS informou que o Estado está fazendo um projeto piloto. “Vamos avançar para o reconhecimento facial, mas esse piloto não depende muito do tempo que a gente quer, a gente tem que dar ao técnico que tá fazendo essa avaliação a liberdade de nos trazer um leque de opções, com aquilo que foi mais moderno e dentro de uma legalidade e de um preço que a gente possa fazer essa contratação”, disse Sá.

O programa de reconhecimento facial ainda não tem previsão para ser implantado no Estado.

Ainda dentro do pacote de medidas na área de Segurança Pública, devem ser criadas novas unidades da Ciops no Interior, como a unidade da Ciops em Quixadá, além de núcleos em Baturité, Russas, Canindé e Aracati.

Na Ciops de Sobral serão criados núcleos em Crateús, Tianguá, Camocim e Itapipoca. E na Ciops de Juazeiro do Norte serão criados núcleos nos municípios de Iguatu, Tauá, Campos Sales e Brejo Santo.

Ciops teve quase 3 milhões de ligações em 2024

Ao longo do ano passado, o Ciops recebeu quase 3 milhões de ligações em Fortaleza e Região Metropolitana. Foram 2.989.633 ligações, onde 875.873 geraram uma ocorrência para as forças de Segurança, representando 29% do total de chamadas.

Em média, foram 8,3 mil ligações diárias e 249 mil chamadas mensais. No balanço, foram registrados ainda 207.915 trotes, correspondendo a 7% do total de chamadas.