PM morto pela esposa: defesa afirma que investigada sofria violência doméstica há 11 anos

Renata e Sandys estavam juntos há 10 anos. Ela foi presa acusada de matar o marido / Crédito: Arquivo pessoal

Renata Íris, presa acusada de matar o marido, o policial militar Wagner Sandys, segue no Presídio Feminino Auri Moura Costa, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O crime foi registrado no dia 23 de dezembro, na casa localizada no bairro Granja Lisboa, em Fortaleza. A advogada de Renata, Jessica Rodrigues, afirma que há uma tentativa, por parte da família do militar, de montar uma narrativa que descreve Renata como uma mulher "louca", "ciumenta" e "desequilibrada".

De acordo com a advogada, sua cliente teria tomado uma atitude desesperada, que foi consequência de 11 anos sendo vítima de inúmeros tipos de violência doméstica, patrimonial, física e psicológica.

O crime, conforme a defesa, foi cometido após a mulher ter sofrido agressões. A esposa do militar contou que, antes dos diaparos, ele teria apontado a arma para a companheira e a ameaçado de morte. A defesa afirma que Renata, agora sob a tutela do Estado, está sob perseguição de agentes de segurança na unidade prisional. Renata é mãe de uma criança de oito anos de idade, possui três graduações, sendo Pedagogia, Administração e Educação Física, de acordo com informações da advogada. Ela estudava para concurso e trabalhava como professora.

Jessica Rodrigues afirma que Renata e Wagner estavam em um período de separação, no entanto, ela não queria permanecer com o marido, pois era vítima de violência e de diversas traições. Uma dessas traições teria sido o motivo da última discussão do casal. Traições e separação

De acordo com informações da defesa, Renata morava na casa que herdou dos pais e, durante a separação, Wagner não queria sair da residência e propôs dividir os cômodos, deixando Renata no primeiro andar da casa. A medida não teria sido aprovada por Renata, alegando que o imóvel é um bem herdado e não construído pelo casal. A advogada afirma que há um processo de inventário com o nome de Renata e que, após o crime, a família de Wagner estaria com as chaves da casa e também com o aparelho celular da professora.

A advogada afirma ainda que Renata foi agredida no dia do crime. O exame de corpo de delito dela comprovaria as escoriações. Ainda aponta que a última briga dos dois, a respeito da traição, teria acontecido quando o cabo da Polícia Militar se envolveu com uma mulher que havia sido presa por ele. De acordo com a versão da defesa da suspeita, após a prisão, o PM teria começado a conversar com a mulher pelas redes sociais depois que ela saiu do presídio. Renata teria encontrado conversas do marido onde ele afirmava que não queria mais manter o relacionamento com a esposa e que ela não queria sair da casa. Renata teria ligado para a mulher, no viva voz, e ordenado que Sandys relatasse a verdade sobre a situação do casal.