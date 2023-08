5 dicas para se proteger da violência patrimonial

A violência patrimonial visa minar a liberdade financeira e o poder de decisão das vítimas em relação às suas próprias vidas (Imagem: Grinbox | Shutterstock) - Portal EdiCase

Em um mundo onde as conversas sobre abuso frequentemente se concentram em agressões físicas e verbais, há uma forma sutil de violência que permanece oculta, atingindo silenciosamente a autonomia, dignidade e autoestima das vítimas. Trata-se da violência patrimonial, uma realidade muitas vezes negligenciada, mas que deixa cicatrizes profundas e duradouras nas vítimas. Enquanto a violência física e verbal é evidente, a violência patrimonial atua minando a liberdade financeira e mantendo as vítimas presas em um ciclo de controle abusivo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O que é a violência patrimonial? A violência patrimonial envolve uma série de práticas manipulativas que visam a restringir o acesso a recursos financeiros, bens e propriedades. Essa forma de abuso pode se manifestar de maneiras variadas, desde negar à vítima o acesso a dinheiro necessário para suas necessidades pessoais até a apropriação indébita de propriedades ou recursos econômicos.

Ela também pode se manifestar por meio de ameaças de cortar o apoio financeiro, restringir a capacidade de trabalho ou destruir pertences pessoais. No entanto, a violência patrimonial não se limita apenas à manipulação de bens materiais. Ela é muitas vezes acompanhada por um controle psicológico devastador, que prejudica a autoconfiança das vítimas. Consequências dessa forma de abuso A dependência financeira resultante desse abuso cria uma dinâmica desequilibrada de poder, onde a vítima fica aprisionada em um ciclo de submissão e medo. Apesar de seu impacto profundamente prejudicial, a violência patrimonial muitas vezes passa despercebida ou é minimizada, tornando-se um desafio adicional para as vítimas que buscam ajuda e apoio. Em muitos casos, essa forma de abuso é percebida como normal ou mesmo justificada, o que dificulta ainda mais a quebra do ciclo. Neste cenário, a conscientização desempenha um papel vital na identificação e prevenção da violência patrimonial. É fundamental que as vítimas e a sociedade em geral reconheçam os sinais sutis dessa forma de abuso e ofereçam apoio às vítimas para romper o ciclo. Educação financeira, empoderamento e a promoção de relacionamentos saudáveis são ferramentas essenciais para erradicar a violência patrimonial e criar um ambiente onde a independência financeira seja uma realidade para todos. Casos famosos de violência patrimonial Nos últimos anos, casos envolvendo nomes da música, televisão e mundo de influência globais ganharam destaque no contexto do abuso financeiro, especialmente de talentos mirins. E a temática não é nova, nem isolada a um país: casos como o do astro Michael Jackson na década de 1970, do cantor-mirim francês Jordy no início da década de 1990 e o da cantora Britney Spears, que dominou a imprensa no ano passado, são alguns tristes exemplos que evidenciam como o abuso financeiro pode prejudicar o crescimento saudável e a independência de um “jovem prodígio”. O controle excessivo dos pais sobre os ganhos e as escolhas financeiras das crianças pode prejudicar sua capacidade de tomar decisões informadas e moldar seu próprio futuro.

Violência patrimonial contra mulheres Muitas vezes disfarçada como um ato de amor ou cuidado excessivo, a violência patrimonial é uma realidade angustiante que afeta muitas mulheres em todo o mundo. Essa forma de abuso, embora não deixe marcas físicas visíveis, causa feridas profundas na independência financeira e na dignidade das vítimas. Quando relacionada às mulheres, esse tipo de violência assume várias formas, desde o controle excessivo das finanças até a negação de acesso a recursos econômicos e propriedades. Essa manipulação acontece cruelmente e visa minar a liberdade financeira e, consequentemente, o poder de decisão das mulheres em relação às suas próprias vidas. A mensagem subjacente é clara: o controle sobre o dinheiro equivale ao controle sobre a vida da mulher. Essa forma de abuso é frequentemente acompanhada por um ciclo vicioso de isolamento social e dependência emocional, o que torna ainda mais difícil para as vítimas buscarem ajuda.

Principais táticas de manipulação A ameaça constante de retirar apoio financeiro, a recusa em permitir que as mulheres trabalhem ou estudem e a manipulação de bens e propriedades, são táticas insidiosas que mantêm as mulheres aprisionadas em relacionamentos tóxicos. Muitas vezes, as vítimas se veem em uma situação em que a saída parece impossível, uma vez que o controle financeiro cria um ciclo de dependência do agressor. Violência patrimonial contra idosos A violência patrimonial é também uma sombra escura que se estende sobre os idosos, deixando marcas profundas em uma fase da vida que deveria ser de tranquilidade e respeito. Muitas vezes ignorada ou negligenciada, a violência patrimonial dessas pessoas é uma forma insidiosa de abuso que busca controlar e explorar os recursos financeiros daqueles que são mais vulneráveis. Os idosos, frequentemente isolados e dependentes de cuidadores ou familiares, tornam-se alvos fáceis para abusos financeiros. A violência patrimonial aos idosos pode se manifestar de várias maneiras, desde a apropriação indevida de bens e recursos até a manipulação psicológica para forçar decisões financeiras prejudiciais.