Criança baleada: Polícia faz reconstituição em condomínio de Fortaleza

Imagem de apoio ilustrativo. Perícia reconstitui cena dentro de condomínio onde criança foi atingida / Crédito: FÁBIO LIMA

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) reconstituiu, na noite dessa segunda-feira, 6, a cena onde Ana Lia Fernandes Nogueira, de 4 anos, foi baleada na cabeça. O caso aconteceu dentro de um condomínio residencial, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza, durante a queima de fogos da virada do ano, às 00h01min, do dia 1º de janeiro.

Dentro do residencial, a estrutura da festa de Réveillon permanece montada, com um perímetro delimitado para impedir o acesso dos moradores e funcionários à cena do crime. Os investigadores estão apurando detalhes, como a trajetória do projétil que atingiu a menina e a origem do disparo. Uma das principais hipóteses é que o tiro partiu de fora do residencial.

Conforme O POVO apurou, o caso aconteceu ao lado do palco onde uma banda contratada pelo residencial iria se apresentar após a queima de fogos, localizada entre a piscina e a quadra de esporte do local. O pai de Ana Lia, que era baterista do grupo, estava segurando a filha no colo quando o disparo atingiu a cabeça de Ana Lia. Inicialmente, a suspeita era de que a criança teria sido atingida por fogos de artifício, mas, ao chegar no Frotinha do Antônio Bezerra, no bairro Antônio Bezerra, a descoberta foi de que se tratava de um disparo de arma de fogo. Ana Lia foi transferida para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, ainda na mesma noite. Criança passou por duas cirurgias; projétil segue alojado Ela passou por duas cirurgias, sendo a primeira realizada ainda no dia 1º, para remoção do sangue acumulado na região da cabeça, e a segunda, realizada no dia seguinte, para aliviar a pressão no cérebro.