Preso engole celulares e cabo USB e deixa material amarrado aos dentes em penitenciária do Ceará

O preso Daniel Melo da Silva, recolhido na Unidade Prisional de Itaitinga , na Região Metropolitana de Fortaleza, foi flagrado com aparelhos celulares e um cabo USB dentro do organismo. O material estava amarrado aos dentes do interno. Toda a ação da retirada dos equipamentos foi filmada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Preso engole celulares: material estava embalado dentro do organismo

Daniel foi flagrado com os aparelhos celulares da marca Nokia, modelo BM222, além deu m cabo USB. Esse material estava embalado dentro do organismo do preso e amarrado a um barbante, a outra ponta estava amarrada nos dentes do interno.