Comerciantes relatam prejuízos com o avanço das obras na av. Heráclito Graça

Mais um trecho da Av. Heráclito Graça, localizada entre os bairros Centro e Aldeota, em Fortaleza, será bloqueado para a construção do novo sistema de drenagem da via. O novo bloqueio acontece a partir desta segunda-feira, 22, no trecho compreendido entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto. Estendendo a interdição que já ocorria na avenida, comerciantes relatam prejuízos financeiros em decorrência da drástica redução de fluxo na região.

As obras do novo sistema de drenagem da av. Heráclito Graça tem como objetivo pôr fim a grave problemática dos alagamentos na via, em especial no período chuvoso. As intervenções tiveram início em novembro de 2023. Na época, os trabalhos ocorriam apenas no trecho entre as ruas Gonçalves Ledô e João Cordeiro.

As intervenções que agora avançam para o trecho entre as ruas João Cordeiro e Antônio Augusto compreendem três faixas da via, além do canteiro central da avenida. Uma das faixas, no sentido Aldeota, contudo, foi mantida livre.