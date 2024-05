Trecho da avenida Heráclito Graça será interditado nesta sexta; confira os desvios

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 22-01-2024: Av. Heráclito Graça tem mais um trecho bloqueado para dar continuidade às obras do novo sistema de drenagem. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal

O último trecho de obras da avenida Heráclito Graça, em Fortaleza, será interditado nesta sexta-feira, 1°, desta vez entre as ruas Ildefonso Albano e Barão de Aracati. O acesso será barrado para que as obras de drenagem que ocorrem na via sejam finalizadas. As informações foram divulgadas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC). A interdição, que corresponde ao final da obra, contará com o suporte operacional dos agentes da AMC, que auxiliarão motoristas e pedestres que circulam naquele trecho. Em detrimento da nova configuração viária, o condutor que segue pela Rua Barão de Aracati e deseja entrar à direita na Avenida Heráclito Graça no sentido ao Centro, terá de dobrar antes da Rua Fiuza de Pontes, à esquerda na Rua Nogueira Acioli e à direita na Av. Heráclito Graça.