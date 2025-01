Fotógrafo é morto a tiros em frente de casa ao voltar da academia, em Massapê

Um fotógrafo, identificado como Adam Cunha, de 31 anos, foi morto a tiros na frente de casa ao voltar da academia , no município de Massapê , a 248,9 km de Fortaleza . O caso aconteceu na noite de segunda-feira, 6, na rua Sigefredo Arruda, no bairro Ginásio.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga o caso. De acordo com a Polícia, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo em uma via pública do Centro da cidade e morreu no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foram acionadas para atuar ocorrência. A investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Massapê, que realiza diligências com o intuito de identificar a autoria do crime.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.