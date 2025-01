Planalto Ayrton Senna começa ano com três homicídios em seis dias

O ano de 2025 começou violento no bairro Planalto Ayrton Senna , na periferia de Fortaleza . Nos seis primeiros dias do ano, três assassinatos , além de uma tentativa de assassinato , foram registrados no bairro, conforme levantamento de O POVO .

A 9ª DHPP obteve êxito, porém, em prender, ainda em estado de flagrante, o suspeito de um assassinato ocorrido no Planalto Ayrton Senna no primeiro dia do ano. Francisco Paulo Ferreira da Cruz, de 41 anos, confessou ter esfaqueado o próprio primo, Francisco Abel de Lima Cipriano, após uma discussão banal.

O ano de 2024 já havia registrado diversos episódios de violência no bairro Planalto Ayrton Senna. Como O POVO mostra desde 2023 , na região há a disputa entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE) e Massa Carcerária (TDN), esta surgida após um racha na GDE.

Eram do Planalto Ayrton Senna os dois jovens de 19 anos mortos no bairro Aracapé no último dia 29 de dezembro. Foi o que as próximas vítimas, identificadas como João Manuel Duarte Alves e Iago Evangelista Barros, disseram durante uma sessão do “tribunal do crime” registrada em vídeo pelos próprios criminosos.

Os suspeitos do crime ainda não foram presos, mas a Polícia Civil prendeu um homem apontado como uma liderança da GDE na região. Com Francisco Ronaldo Lima dos Santos, de 34 anos, foi encontrado, no mesmo dia do crime, o celular de João Manuel.

O suspeito confessou integrar a facção, mas negou envolvimento com o duplo assassinato. O 9º DHPP prossegue com as investigações sobre o caso.