Ceará tem mais homicídios em 2024 e secretário destaca metodologia de gestão para reduzir casos

Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) registraram alta após dois anos. Titular da Segurança no Estado afirma que estratégias devem reduzir cenário no Estado neste ano

/ Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

O Ceará registrou aumento no número de homicídios em 2024, em comparação ao ano de 2023. Até o dia 20 de dezembro, o Estado contabilizou 3.151 de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). Na comparação com o mesmo período em 2023, foram 9% a mais, onde o período teve 2.888 crimes. Em todo o ano, foram 2.983 casos.

Os dados são parciais e foram disponibilizados no portal da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Com o aumento no número de homicídios, que não registra alta desde 2022, o titular da SSPDS, Roberto Sá, destacou implantação de uma metodologia de gestão adaptada para redução do número de homicídios em 2025.