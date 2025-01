Mesmo após incêndio, projeto 4 Varas terá atendimentos a partir desta segunda

Mesmo após o incêndio que atingiu uma das Ocas de Acolhimento do Mismec 4 Varas, durante o Réveillon 2025, o projeto continuará com suas atividades a partir desta segunda, 6. Localizado no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, o empreendimento funciona como um centro de Terapia Comunitária Integrativa.

No entanto, conforme explicou Adalberto Barreto, fundador do Mismec, o atendimento será reduzido, visto que a tragédia acometeu uma das quatro ocas. "Se atendíamos seis mil pessoas por mês, acho que vai haver uma redução de mais ou menos mil."