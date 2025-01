Fortaleza tem 24 trechos próprios para banho neste fim de semana; veja quais

O primeiro final de semana do ano chegou e trouxe um convite de praia para os banhistas de Fortaleza. Isso porque, de acordo com boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) divulgado nesta sexta-feira, 3, a Capital possui 24 trechos próprios para banho.

A maior concentração dos pontos está na Praia do Futuro, que totaliza dez trechos adequados para o mergulho. Além dela, as praias do Titanzinho, Abreulândia, Sabiaguaba, Meireles, Iracema, Leste-Oeste, Pirambu e Colônia, também possuem locais onde a entrada no mar é recomendada.