Prefeitura de Fortaleza recebe doação de bicicletas; saiba como participar

Uma iniciativa do programa Pedala Mais, da Prefeitura de Fortaleza, em parceria com o Instituto Aromeiazero, está recolhendo bicicletas sem uso ou abandonadas , com o objetivo de garantir um novo destino a esses transportes.

No dia 25 de novembro, o GRAU oferece seu primeiro curso gratuito , que será realizado na sala do equipamento, localizada na sede da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), no bairro Parque Iracema, em Fortaleza.

A GRAU é uma das iniciativas do Pedala Mais, promovido pela AMC e pela Fundação de Ciência, Tecnologia e Inovação de Fortaleza (Citinova), com o patrocínio do Instituto de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (IC) e do Instituto Aromeiazero.

O objetivo do equipamento é promover educação e estimular o uso da bicicleta como ferramenta de geração de renda. Entre as finalidades do programa, também está a capacitação de empreendedores, ampliando suas possibilidades de negócio por meio da bicicleta.



O programa Pedala Mais é impulsionado pela Iniciativa Bloomberg para Infraestrutura Ciclável (BICI, da sigla em inglês), programa da Bloomberg Philanthropies gerenciado pela Global Designing Cities Initiative (GDCI) para a implementação de projetos inovadores relacionados à ciclomobilidade.

Instituto Aromeiazero

O Instituto Aromeiazero desenvolve projetos sociais, educacionais e culturais para reduzir as desigualdades sociais e tornar as cidades mais resilientes. Nossa missão é promover mudança positiva no modo de vida das pessoas e das cidades através da bicicleta.