MP adita denúncia e acusa outro homem por morte de travesti na Jacarecanga

A suspeita de envolvimento dele no crime também se assentava no fato dos dois terem mantido um relacionamento conturbado, com relatos de que Marcos agredia Laila.



Entretanto, Marcos negava envolvimento no crime, tendo dito que, desde que terminaram o relacionamento, há cerca de oito meses, ele não via Laila e que já estava, inclusive, namorando uma outra mulher. Marcos também afirmou que estava na casa dessa namorada no momento do homicídio.