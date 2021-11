Último acusado por morte da travesti Dandara dos Santos é condenado

O último acusado de participar do assassinato da travesti Dandara dos Santos foi condenado, nesta quarta-feira, 17, a 16 anos de reclusão por homicídio com qualificadoras de motivo torpe, vingança e emprego de recursos que impossibilitou a defesa da vítima. A decisão foi tomada pela Justiça cearense, por meio do Tribunal da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, contra Francisco Wellington Teles, de 53 anos.

No dia 15 de fevereiro de 2017, Dandara dos Santos foi espancada por pelo menos dez pessoas, entre adolescentes e adultos. Após sofrer humilhação, violência física e psicológica, todas registradas em vídeo que foi publicado nas redes sociais, Dandara é erguida pelo seus agressores e colocada em uma carrinho de mão.

