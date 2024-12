Vila Velha: quatro pessoas são atingidas por tiros na noite de sexta-feira

Segundo informações recebidas por O POVO, vítimas foram atendidas na UPA do bairro; jovem de 18 anos foi preso em flagrante

Quatro pessoas foram atingidas por disparos de arma de fogo, no bairro Vila Velha, em Fortaleza . O caso aconteceu na noite dessa sexta-feira, 13.

Todas as vítimas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. O homem não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), um jovem de 18 anos foi preso em flagrante após a ocorrência. Ele portava um revólver e, segundo o órgão, pode ter relação com outros crimes na região.

A SSPDS não detalhou quais os indícios de ligação do homem preso com a ocorrência. Também não há informações se o caso foi relacionado a uma troca de tiros, tentativa de chacina, ou outro tipo de crime.

Denúncias

