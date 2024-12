Inquérito expõe logística de tráfico em Aracoiaba; quatro integrantes de facção são condenados

As imagens extraídas pela Polícia Civil mostram integrantes da facção GDE ostentando armas / Crédito: reprodução

O município de Aracoiaba, à 86 quilômetros de Fortaleza, foi escolhido pela facção Guardiões do Estado (GDE) para a implantação de um núcleo do grupo. No município, com 25.553 de habitantes, o grupo mantinha uma logística de tráfico de drogas, ostentação de armamento e apoio para foragidos. O inquérito da Polícia Civil que investigou o grupo de quatro pessoas expôs diálogos extraídos de aparelhos celulares de integrantes da organização criminosa e o planejamento dos integrantes. O POVO teve acesso à sentença da condenação da Vara de Delitos de Organizações Criminosas que condena quatro réus e foi proferida no dia 4 de novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme os autos, o inquérito policial teve início após a prisão de Ryan Hudson Alves Moreira e Paulo Michel Silva Oliveira, presos por porte ilegal de arma de fogo e associação criminosa. As prisões ocorreram no dia 7 de junho de 2022, quando policiais civis receberam informes de que integrantes da GDE viajaram de Maracanaú à Aracoiaba com o objetivo de dar suporte à facção.

De acordo com o documento, os policiais receberam a informação com a descrição da casa, que possuía a inscrição "faz-se unhas" na frente do imóvel. Segundo os autos, após a chegada dos policiais, que se dividiram na entrada e nos fundos da casa, uma mulher abriu o imóvel e afirmou que não havia ocupantes na residência. Neste momento, os policiais civis que estavam na parte dos fundos perceberam dois homens pulando a muro e jogando uma sacola para outra casa. Os dois foram capturados no momento da fuga.

Os policiais pediram para entrar na residência vizinha e encontraram um revólver calibre 38, da marca Taurus, além de munições. Foram detidos Ryan Hudson Alves Moreira, Paulo Michel Silva Oliveira, Douglas Lima Rufino e Erislânia Pereira da Silva (Lana).

Viagem para apoio ao núcleo da GDE As investigações mostraram que Ryan e Paulo Michel eram de Maracanaú, mas estavam em Aracoiaba para ajudar "Lana e Loirinha", ambas fugitivas da prisão. Loirinha não foi identificada pela Polícia. As duas estavam na casa de Douglas, que era responsável por abrigar integrantes da organização criminosa. Todos recebiam orientações de Paulo Michel, que atuava na articulação da organização criminosa. O inquérito policial obteve a extração de dados do aparelho celular de Douglas. As mensagens de WhatsApp constataram que o acusado passava informações sobre o posicionamento de policiais e viaturas em Aracoiaba e, além de abrigar criminosos da GDE, fornecia alimentos aos integrantes que, por alguma razão, não poderiam ficar abrigados na sua residência. A dinâmica expõe a logística do núcleo da GDE no município. Foram identificadas conversas no WhatsApp sobre drogas e homicídios. A denúncia do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) por organização criminosa, tráfico de drogas e associação ao tráfico foi aceita pela Justiça. Os quatro indivíduos foram condenados.

Dados extraídos do WhatsApp A defesa alegou teses de ausência de provas e provas insuficientes para condenação. Em outra conversa da extração de dados, Paulo Michel conversa com outro homem afirmando que precisa de um "menino bom de bala em Aracoiaba". A investigação aponta a conversa como uma prova de que Michel tentava reunir integrantes da GDE no intuito de tomar a cidade da facção rival, o Comando Vermelho.

No dia 6 de junho, um dia antes da prisão em flagrante, Paulo Michel conversa com Lana sobre situação na qual a acusada estava bastante nervosa, em razão da investida policial. Ela informa que quase foi presa e que teriam, provavelmente, sido entregues por um dos integrantes do grupo.